100 منفذ لبيع كوبونات المشتريات السلعية في محافظات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة عدد أماكن بيع كوبونات المشتريات السلعية ليصل إلى 100 منفذ بيع فى كل محافظات الجمهورية، وذلك نظرًا لإقبال المواطنين على شرائها منذ الإعلان عن طرحها أمس، وذلك بهدف زيادة عدد المواقع البيعية والتي تقدم خدمة بيع هذه الكوبونات.يشار إلى أن هذه الفكرة منذ طرحها أمس لاقت قبولًا وترحيبًا لدى قطاع كبير من المواطنين والإقبال على شرائها وذلك تعظيمًا لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين وبعضها البعض، بحيث يمكن للمواطنين القادرين شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين.ويسمح للمواطن حامل الكوبون شراء كافة السلع الغذائية بقيمة الكوبون من كل فروع المجمعات الاستهلاكية والمنتشرة في كل محافظات الجمهورية وعددها يصل إلى 1300 مجمع استهلاكي، ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن شراء الكوبونات من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التموين، وكذلك الصحفة الرسمية للوزارة على "فيسبوك".