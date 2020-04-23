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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«العمل الدولية»: مصر تتعامل بجدية مع طلبات دعم العمال وتأمينهم

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:43 م
إيريك أوشلان
إيريك أوشلان
هدير شعراوي
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قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن منظمة العمل الدولية هي إحدى وكالات الأمم المتحدة، وتم تأسيسها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومصر غير ممثلة بالمنظمة من قبل الحكومة فقط، وإنما من قبل الشركاء الاجتماعيين ممثلى أصحاب العمل والعمال.

وأكد أوشلان خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة المصرية شجعت الكثير من الشباب على تطوير أنفسهم وإنشاء مشروعات خاصة بهم، موضحًا أن المنظمة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة على تشجيع الفتيات على إنشاء مشروعات خاصة بهن.

وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المنظمة أصدرت العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، وهناك مرجعيات تم التوقيع عليها من قبل بعض الدول وعلى الدول احترامها، وهناك بعض التوصيات للحكومات بشأن تحسين بيئة العمل، ومصر تتعامل بجدية مع طلبات دعم العمال وتأمينهم.

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