القضاء الأعلى يهنيء الرئيس بحلول رمضان وتحرير سيناء

هنأ المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم والذكرى الغالية لتحرير سيناء الحبيبة.وقال المستشار عصر: " في ذكرى تحرير سيناء التي أعادت الهيبة والكرامة للجيش والشعب المصري العظيم داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكمه نحو رفعة الوطن وتقدمه وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية للنهوض بمصر وشعبها، وأن يعيد الله علينا جميعًا هذه الأيام المباركة ومصرنا الغالية في رفعة وتقدم وازدهار، وكل عام وفخامتكم بخير.