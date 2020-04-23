إسرائيل: القدس وبنى باراك الأكثر تسجيلًا للإصابات بكورونا

قالت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن مدينة القدس المحتلة ومستوطنة بني باراك يتصدران قائمة الأكثر تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت صحة الاحتلال أن القدس سجلت 2341 حالة، بينما بني باراك سجلت 1753 حالة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 14592 حالة، و191 حالة وفاة.وتدرس حكومة الاحتلال تخفيف القيود التي تم فرضها في وقت سابق، عن أصحاب المحلات التجارية وعودة الاقتصاد تدريجيًا، بالإضافة إلى إقرار إجراءات للتشديد على حركة الإسرائيليين خلال ذكرى النكبة، وكذلك المسلمين في الداخل المحتل خلال شهر رمضان.