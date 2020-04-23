ورشة قصة قصيرة أونلاين بمكتبة «كتبنا» الثلاثاء

تنظم مكتبة كتبنا ورشة في القصة القصيرة أونلاين على الصفحة الرسمية للمكتبة، وذلك يوم الثلاثاء 28 أبريل في تمام التاسعة مساء حتى العاشرة.يحاضر في الورشة طارق رفعت، كاتب وروائي مصري من مواليد 1980، له مؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية، طارق رفعت يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وكتبه تتنوع ما بين الروايات والمجموعات القصصية وغالبًا ما تناقش كتبه مواضيع مجتمعية وقضايا المرأة العربية عامة والمرأة المصرية خاصة، وسيصدر له كتاب قريبًا بعنوان "أبيض وأسود ورمادي".تتناول الورشة تعريف بالقصة القصيرة، وتعريف بأنواع القصص، وكيفية كتابة القصة القصيرة، وأمثلة لأشهر القصص القصيرة والكتاب المشهورين.