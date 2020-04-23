كل ما تريد معرفته عن يوم الكتاب العالمي

يصادف اليوم الخميس اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، يقام كل عام في 23 أبريل لتعزيز متعة القراءة، وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنه.- منذ عام 1995، قررت اليونيسكو الاحتفال بالكتاب ومؤلفي الكتب.- يعتبر توقيت اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، رمزيًا في عالم الأدب.- يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء، مثل وليم شكسبير، غارثيلاسو دي لا فيغا، و‌ميغيل دي ثيربانتس.- تحتفل منظمة اليونسكو بهذا اليوم، بالتعاون مع منظمات دولية معنية بصناعة الكتب.- خصصت اليونسكو يوم 23 أبريل لإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي، وتشجيع الناس عمومًا، والشباب على وجه الخصوص، على اكتشاف متعة القراءة واحترام الإسهامات الفريدة التي قدمها أدباء دفعوا بالتقدم الاجتماعي والثقافي للبشرية إلى الأمام.