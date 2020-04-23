إفريقيا تشهد زيادة في الإصابات بكورونا بـ43%

أعلن مركز إفريقيا للتحكم في الأمراض والوقاية، اليوم الخميس، أن إفريقيا تشهد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 43% وفقًا لسكاي نيوز.من جانبها، حثت منظمة الصحة العالمية على أن تتحرك البلدان بسرعة لإنقاذ الأرواح من الملاريا في إفريقيا جنوب الصحراء.ودعت المنظمة، فى تقرير لها اليوم الخميس، فى جنيف، إلى المسارعة بمعالجة الاختلالات الشديدة لحملات المعالجة بالمبيدات الحشرية للناقلات وفى الوصول إلى أدوية الملاريا، محذرة من أن الوفيات بسبب هذا المرض قد تتضاعف في إفريقيا جنوب الصحراء مقارنة بعام 2018.وطالبت المنظمة الدولية بالتحرك بسرعة وتوزيع أدوات الوقاية من الملاريا وعلاجها في إفريقيا جنوب الصحراء فى هذا الوقت من تفشى وباء كورونا، وبذل كل الجهد للحفاظ على الخدمات الاساسية لمكافحة الملاريا.