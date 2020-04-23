وفاة الحالة الثانية بكورونا في ليبيا

أفادت قناة ليبيا نقلا عن مصادر طبية، اليوم الخميس، عن وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا في ليبيا، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى حالتين حتى الآن.وأوضحت أن الحالة المتوفية لسيدة تبلغ من العمر 66 عاما، وكانت في مركز العزل الصحي معيتيقة منذ عشرة أيام.وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس قد أعلن، صباح اليوم، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 60 إصابة.وفي بيان على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، قال المركز: «إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم، أمس الاربعاء، 97 عينة ليتأكد إصابة حالة جديدة بالفيروس، فيما أظهرت نتائج باقي العينات سلبية.كما أعلن المركز عن شفاء 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.