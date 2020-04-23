وزير الداخلية يصدق على تخريج الدفعة الثالثة من معاوني الأمن

صدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية على تخريج الدفعة الثالثة من طلبة "معاونى الأمن" بإجمالى 1135 طالبًا، 127 طالبة، وأناب اللواء مساعد الوزير لقطاع التدريب، لحضور حفل التخريج بمقر معهد معاوني الأمن بوادى النطرون، بحضور عدد من القيادات الأمنية.واقتصرت فعاليات حفل التخرج بالمعهد على مراسم حلف اليمين والسلام الوطنى، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وقد تمت مراعاة الإجراءات الوقائية المتبعة خلال الحفل من المسافات الآمنة، وارتداء الماسكات والقفازات.وخلال كلمته استعرض اللواء مساعد الوزير لقطاع التدريب، جانبًا من الخطط التدريبية المعتمدة التى تستهدف تدعيم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءتهم لأداء المهام المسندة إليهم، بما يواكب التطورات التى تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات فى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والانضباط من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة.وتم إعداد الخريجين وفق برامج تدريبية تهدف إلى صقل قدرات الطالب وإعداده بدنيًا وتأهيليه تدريبيًا وعلميًا وثقافيًا، لتحويله من نمط الحياة المدنية إلى نمط الحياة النظامية الانضباطية، وتدريبه على كل المهام والأعمال المنوط القيام بها داخل جهاز الشرطة، وفقًا لمجالات التخصص والتى يلحق للعمل بها بجهات الوزارة المحدده وقد صدر القرار الوزارى بتعيين الطلبة بدرجة معاون أمن ثالث.