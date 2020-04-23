«الفتوة» لـ« ياسر جلال» أولى مفاجآت «الحياة» فى رمضان

تعرض قناة الحياة في تمام الثانية عشرة بعد منتصف الليل أولى حلقات مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، والمسلسل من بطولة مي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.وتعرض قناة الحياة بخلاف "الفتوة" أربع مسلسلات درامية أخرى وهى: "خيانة عهد" للفنانة الكبيرة يسرا، و"عمر ودياب" الذى يقوم ببطولته النجمان على ربيع ومصطفى خاطر، و"لما كنا صغيرين" الذي تشارك فيه مجموعة من النجوم مثل ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، و"100 وش" لنيللي كريم وآسر ياسين.