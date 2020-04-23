مراكز جديدة لجامعة أسوان ضمن تصنيف التايمز البريطانى

قال الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، إن جامعة أسوان حققت تصنيفيا جديدا ضمن 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني، التي تضم 17 هدفا لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020 علي مستوي 85 دولة حققت جامعة أسوان عدة مراكز متقدمة في 6 محاور من محاور التنمية المستدامة وهي 201-200 في الهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة ) وفي التغير المناخي والمركز 201-300 في الشراكات الحكومية وفي هدف العدالة والمساواة ومركز 301-400 في جودة التعليم والخدمات الصحية.وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن الجامعة قد حصلت علي مراكز علمية متقدمة علي مستوي الجامعات العالمية وبهذا التصنيف احتلت جامعة أسوان مكانة علمية طيبة من خلال الأبحاث العلمية والمشاركة المجتمعية اتجاه المجتمع والبيئة المحيطة.وأشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، إلي أنه يأتي تصنيف الجامعة بهذه المراكز العلمية المتقدمة نتيجة تسخير الجامعة كافة الإمكانيات للبحث العلمي والارتقاء بالبنية التحتية من معامل ومراكز بحثية بمختلف كليات الجامعة.وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز مدير مركز التصنيف بالجامعة: نعمل علي المشاركة في كافة التصنيفات البحثية والمجتمعية بالمؤسسات الدولية لتحقيق مراكز متقدمة ووضع جامعة أسوان ضمن كبري الجامعات العلمية.