رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مراكز جديدة لجامعة أسوان ضمن تصنيف التايمز البريطانى

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:23 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
قال الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، إن جامعة أسوان حققت تصنيفيا جديدا ضمن 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني، التي تضم 17 هدفا لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020 علي مستوي 85 دولة حققت جامعة أسوان عدة مراكز متقدمة في 6 محاور من محاور التنمية المستدامة وهي 201-200 في الهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة ) وفي التغير المناخي والمركز 201-300 في الشراكات الحكومية وفي هدف العدالة والمساواة ومركز 301-400 في جودة التعليم والخدمات الصحية.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن الجامعة قد حصلت علي مراكز علمية متقدمة علي مستوي الجامعات العالمية وبهذا التصنيف احتلت جامعة أسوان مكانة علمية طيبة من خلال الأبحاث العلمية والمشاركة المجتمعية اتجاه المجتمع والبيئة المحيطة.

وأشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، إلي أنه يأتي تصنيف الجامعة بهذه المراكز العلمية المتقدمة نتيجة تسخير الجامعة كافة الإمكانيات للبحث العلمي والارتقاء بالبنية التحتية من معامل ومراكز بحثية بمختلف كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز مدير مركز التصنيف بالجامعة: نعمل علي المشاركة في كافة التصنيفات البحثية والمجتمعية بالمؤسسات الدولية لتحقيق مراكز متقدمة ووضع جامعة أسوان ضمن كبري الجامعات العلمية.
مراكز جديدة لجامعة أسوان ضمن تصنيف التايمز البريطانى
مراكز جديدة لجامعة أسوان ضمن تصنيف التايمز البريطانى

موضوعات متعلقة

الصحة: معدل الإصابة بكورونا في مصر 36 لكل مليون حالة

الصحة: 12 وفاة و169 إصابة جديدة بكورونا

«الوزراء» يعلن عن مواعيد صرف المرحلة الثانية من منحة الـ500 جنيه

«الأرصاد» تحذر من منخفض جوي غدًا

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

المفتى: صلاة التراويح تؤدى فى البيت ولا يجوز إقامة جماعات بأفنية المنازل

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات مهمة

الصحة: معدل الإصابة بكورونا في مصر 36 لكل مليون حالة

«الوزراء» يعلن عن مواعيد صرف المرحلة الثانية من منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

حملة مكبرة على المحال التجارية بمطوبس بكفر الشيخ (صور)

الصحة

اليابان يروج لعقار علاج كورونا رغم تحذير الخبراء الأطباء

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

ارتفاع انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون يضر بقدرة الإنسان على التفكير

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

منوعات

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

مدن يابانية تقدم الأقنعة كمكافأة للمتبرعين بالضرائب

أجمل صور رمضان 2020 - 1441

تحميل إمساكية رمضان 2020.. موعد الإمساك والإفطار في مصر (صور)

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يتساوى التِبرُ مع التُراب؟
خالد عكاشة
ماذا يجرى للضباط الأتراك فى ليبيا؟
سيد عبدالقادر
فى انتظار الشبح المصرى
حسين عثمان
كل الطرق تؤدى إلى التعايش مع «كورونا»
المزيد

الثقافة

ورشة قصة قصيرة أونلاين بمكتبة «كتبنا» الثلاثاء

«الثقافي الكوري» بالقاهرة يبث محاضرات تعليم اللغة عبر الإنترنت

5 إجراءات لإتحاد الناشرين المصريين لمواجهة أزمة كورونا

«الثقافة بين إيديك».. 14 شخصية مصرية في معرض الكتاب على يوتيوب