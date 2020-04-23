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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تنفى وجود أسواق حيوانات برية بها

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:19 م
أسواق حيوانات برية
أسواق حيوانات برية
أ.ش.أ
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أكدت الصين اليوم الخميس، عدم وجود ما يسمى "أسواق الحيوانات البرية" في البلاد، مشيرة إلى أن هناك حظرا شاملا على صيد وتجارة ونقل وتداول الحيوانات البرية بصورة غير قانونية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على مطالبة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" الصين بإغلاق "أسواق الحيوانات البرية للأبد لوجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض حيوانية المنشأ".

وقال شوانغ أولا: أريد أن أشير إلى أنه لا يوجد ما يسمى "أسواق الحيوانات البرية" في الصين، كثيرا ما يتحدث الناس عن أسواق المزارعين وأسواق الدواجن الحية والمأكولات البحرية، وتبيع هذه الأسواق الأسماك الطازجة واللحوم والخضروات والمأكولات البحرية وغيرها من المنتجات الزراعية، وهناك عدد قليل من الأسواق التي تبيع الدواجن الحية، وهذا النوع من الأسواق لا يوجد في الصين فحسب، بل أيضا في العديد من دول جنوب شرق آسيا وعدد كبير من الدول النامية، ويرتبط ارتباطا وثيقا بحياة السكان المحليين، ولا يقيد القانون الدولي فتح هذه الأسواق أو تشغيلها.

وأضاف شوانغ: "وضعت الصين (مؤخرا) تشريعا يحظر بشكل شامل صيد وتجارة ونقل والتداول غير القانوني للحيوانات البرية. إن أسواق المزارعين في الصين وأسواق الدواجن الحية والمأكولات البحرية ليست أسواقا للحيوانات البرية، ومن غير القانوني بيع الحيوانات البرية في سوق المزارعين الصينيين أو سوق الدواجن الحية أو المأكولات البحرية، وهذا الأمر محظور ويعاقب مرتكبه بموجب القانون".

وتابع شوانغ: "تضع الحكومة الصينية دائما سلامة وصحة الشعب في المقام الأول. وبعد تفشي فيروس كورونا الجديد، عززت الإدارات الصينية المعنية والحكومات المحلية مراقبة أسواق المزارعين والدواجن الحية والمأكولات البحرية، ونفذت سلسلة من عمليات التفتيش الصارمة على الحجر الصحي، لضمان الالتزام بمختلف إجراءات الوقاية من الأوبئة الحيوانية ومكافحتها".

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