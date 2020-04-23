عراقيون يخرقون الحظر استعدادا لرمضان (صور)

نشرت قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الخميس، عددا من الصور لسوق الشورجة ببغداد، يظهر فيها عراقيون وهم يتبضعون لاستقبال شهر رمضان خلال ساعات منع التجوال.واظهرت الصور، انحاء مختلفة من السوق وسط العاصمة، ويشهد زحاما ملحوظا للمتبضعين وهم يجوبون أركانه مستغلين الساعات التي تمنح المواطن حق التجول والتبضع، والتي تمتد حتى المساء.واعلن المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، غدا أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما يتوقع ان يكون السبت بداية الشهر الكريم لدى مراجع الدين الشيعة.وقررت خلية الازمة فتح حظر التجول خلال شهر رمضان المبارك منذ الساعة السادسة صباحا حتى السابعة مساء، على ان يدخل الحظر يومي الجمعة والسبت، فضلا عن ساعات الليل قيد التنفيذ لمنع تفشي فيروس كورونا.