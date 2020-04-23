أبواليزيد: طرح كوبونات سلعية لمساعدة غير القادرين بمطروح

قال المهندس السيد أبو اليزيد، وكيل وزارة تموين مطروح، في بيان إعلامي له، اليوم الخميس، أنه دعمًا للتكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين، أصدر الدكتور علي المصيلحي بأن تطرح أعدادا كبيرة من الكوبونات السلعية بمنافذها بفئات الـ20 والـ50 والـ100 جنيه.وأوضح: أن هذه الفكرة الجديدة ستكون أحد أوجه التكافل الاجتماعي، حيث ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة في توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية أو المستلزمات الرمضانية، وستكون لهم حرية الحصول على السلع التي يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات، وفقًا لاحتياجاتهم.وأكد: على أنه لن يسمح باستبدال البون بنقود، واستخدامه لمرة واحدة فقط، موضحًا أنه على من يرغب في شراء كميات كبيرة من الكوبونات الاتصال بمديرية التموين بمطروح، وذلك للتنسيق مع الشركة القابضة لتوفيرها ليتمكن المواطنون القادرون على شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين.