1500 إصابة بكورونا فى الجيوش الفرنسية

كشفت أرقام قدمتها المديرة المركزية للخدمة الصحية في الجيش الفرنسي عن أن هناك 1500 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في صفوف الجيوش، بما في ذلك ألف بحار على متن حاملة الطائرات شارل ديجول أثبتت تحاليلهم أنهم يحملون فيروس كورونا المستجد.وقالت للطبيبة العامة مارلين جيجاكس جينيرو خلال جلسة استماع الأربعاء أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية صدر بيان بشأنها الخميس، إنه حتى 21 أبريل "كانت هناك 1500 إصابة مؤكدة في الجيوش بينها حوالى 15 في غرف الإنعاش".وذكرت أن بين هؤلاء 1081 بحارا من المجموعة المحمولة جوا التي تنتمي إليها حاملة الطائرات. وهؤلاء أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس، وما زال 15 منهم في المستشفى العسكري في تولون، موضحة أن "ثلاثة منهم في العناية المركزة"، بزيادة بحار واحد عن حصيلة سابقة للجيش.وفي بيان منفصل الخميس، تحدث رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرانسوا لوكوانتر الذي أدلى بإفادته في الجمعية الوطنية الأربعاء أيضا، عن إصابة بعض الجنود بكوفيد-19 في عملية برخان لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل حيث ينتشر 5100 جندي فرنسي، بحسب بيان منفصل الخميس.