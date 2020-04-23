الأنبا أنطونيوس يترأس جنازة القس رويس الأورشليمي

ترأس الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي، صلاة جنازة الراهب القس رويس الأورشليمي، وذلك في بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس.وكان قد رحل مساء أول أمس الراهب القس رويس الأورشليمي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بضاحية سن الفيل بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر جاوز الـ٥٨ سنة، بعد حياة رهبانية ورعوية امتدت لأكثر من ٢٠ سنة سبقها فترة خدمة وتكريس في العراق لمدة ١٥ سنة.ولد الراحل بمحافظة المنيا يوم ٢٤ ديسمبر من عام ١٩٦١ وخدم كشماس مكرس في العاصمة العراقية بغداد في الفترة من عام ١٩٨٥ وحتى عام ٢٠٠٠، دخل الدير في مارس عام ٢٠٠٠ وترهب في ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٥.خدم في القدس ما بين عامي ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٦، ثم انتقل إلى الخدمة بالناصرة حتى عام ٢٠٠٨ ثم خدم في أريحا حتى عام ٢٠١٠ ونال خلال خدمته بها درجة القسيسية وذلك في أحد التناصير الموافق ٥ أبريل ٢٠٠٩، ثم انتقل للخدمة بالكنيسة القبطية بلبنان التابعة الكرسي الأورشليمي وخدم هناك حتي نياحته أمس.وقد نعاه قداسة البابا تواضروس الثاني بكلمات مؤثرة، وذلك في رسالة بعث بها إلى نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى، خسارة كبيرة خالص تعزياتي القلبية في رحيل هذا الأب الراهب المبارك والخادم الأمين رويس الأورشليمي؛ نودعه على رجاء القيامة ذاكرين تعبه وبذله وأمانته في عمله الرعوي والكنسي، فضلًا على رهبنته المباركة."نعزي نيافة المطران الأنبا أنطونيوس، وأخوته الرهبان في ديره العامر بالقدس؛ كما نعزي كل أحبائه وأبنائه الذين خدمهم سنوات طويلة، وسيرته الطيبة وسط خدمته في الكنيسة القبطية في لبنان ومع سائر المسؤولين على كل المستويات".هذا، ومن المقرر أن يُحَدَّد لاحقًا موعد صلوات تجنيزه، والتي ستقام بالكنيسة بلبنان بحضور عدد محدود من الإكليروس دون حضورٍ شعبي وفقًا لقرارات الكنيسة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، المسيح يعزينا جميعًا؛ بينما سيتم بث الصلوات عبر شبكة الإنترنت ليتسنى لأبناء الكنيسة متابعتها عبر الشاشات.