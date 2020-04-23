أولى جلسات محاكمة تاجر حشيش الإسكندرية.. 19 مايو

حددت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الثانية عشرة، جلسة 19 مايو المقبل لمحاكمة صاحب محل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش بالطريق العام.ترجع أحداث القضية رقم 24057 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بتمكن ضباط القسم من ضبط شخص بحوزته كميات من مخدر الحشيش بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث القسم، عن قيام المتهم "م. أ. خ"، 49 سنة، صاحب محل، بالاتجار في المخدرات.تم عمل كمين له بعد تقنين الإجراءات وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 11 قطعة لمخدر الحشيش مختلفة الأحجام وهاتف محمول ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.