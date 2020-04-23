مجلس المحامين يلغي قرار إسقاط قيد أحد الأعضاء

وافق مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم الخميس، على إلغاء قرار صادر بجلسة 2-3-2019 بإسقاط قيد المحامي محمد جلال سرور، في جداول المحامين اعتبارا من تاريخ الحكم عليكم في الجناية رقم 154531995 جنايات الزيتون والمقيدة برقم 8231995 كلي باتهامات تزوير وانتحال صفة مستشار بالقضاء.وتبين لمجلس نقابة المحامين أن إلغاء القرار قد جانبه التوفيق، حال كون القرار الأول كان صحيحا ولم يعتمد إلغاؤه على سند صحيح من القانون.