وزير التعليم: 10 ملايين مستخدم على منصة «Edmodo»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يسعدني أن أشارك حضراتكم أن الغالبية الساحقة من معلمي مصر والإداريين بالوزارة وملايين الطلاب قد سجلوا الدخول علي منصة التواصل (Edmodo) كما هو موضح بالصورة المرفقة.وأعلن الوزير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أن إجمالي عدد المستخدمين للمنصة قرابة عشرة ملايين من بينهم حوالي مليون معلم و8 ملايين طالب وأكثر من نصف مليون ولي أمر، وتزيد الأرقام كل ساعة.وأضاف: "هذا إن دل على شىء فإنه يدل على حرص المنظومة التعليمية على الانخراط في عملية التطوير واستخدام التعلم عن بعد".مقدما التحية والشكر للعمل الكبير الذي قام به قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة والذي يقوم به علي مدار الساعة لضمان كفاءة هذه المنظومة الجديدة.