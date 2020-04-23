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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بطريرك الروم الأرثوذكس يهنئ السيسى بحلول رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:07 م
البابا ثيودروس
البابا ثيودروس
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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هنأ البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذوكس، وكذلك إكليروس البطريركية ومؤسساتها وأبناء رعية الروم الأرثوذكس الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمسلمين عامة بحلول شهر رمضان الكريم.

وقال بابا الروم في تهنئته: "داعيا الله العلي القدير أن يُنعم على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع باليُمن والبركات والأمن والأمان، وأن يرفع هذا الوباء الخبيث، ويحفظ شعب مصر وقياداته؛ أن يعزز هذا الشهر الفضيل الوئام والإخاء بين المسيحيين والمسلمين في نشر السلام وعمل الخير".

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