تأجيل محاكمة 3 عاطلين لسرقة مواطن بالإكراه في الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة 3 عاطلين إلى جلسة 14 يونيو المقبل، لاتهامهم بسرقة سيارة شخص تحت تهديد السلاح وإصابته.ترجع أحداث القضية رقم 17719 لسنة 2019 جنايات العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص بقيام 3 مجهولين بإصابته وسرقة سيارته بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط مباحث القسم إلى قيام كل من "ع.ال.ب"، و"أ.ج.ع"، و"أ.ال.م"، عاطلين، أثناء تواجد المجني عليه "ص.م"، بقيادة سيارته، أجبروه على النزول منها، وعند مقاومتهم تعدوا عليه فأصابوه في قدمه، واستولوا على السيارة وفروا هاربين.وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية وعقدوا العزم على سرقة إحدى السيارات بالإكراه وبيعها، وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.