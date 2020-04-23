تسليم 27 طرفًا صناعيًا تعويضيًا لمصابى الألغام بمطروح

سلم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، 27 طرفا صناعيا تعويضيا لـ27 مستفيدًا من مصابي الألغام والمعاقين، وذلك ضمن الدفعة السادسة من مبادرة مركز النيل للإعلام بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.وأوضحت صافينار أنور، مدير مركز إعلام مطروح، أن عدد المستفيدين من المبادرة منذ بدايتها عام 2016 حتى الآن 132 مستفيدًا بتكلفة نحو 2 مليون جنيه خلال 6 مبادرات، في إطار اهتمام الدولة بمصابي الألغام والمعاقين للمساعدة على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.