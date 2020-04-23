انتصار السيسي تهنئ المصريين بحلول شهر رمضان

هنأت انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين بحلول شهر رمضان الكريم.وكتبت قرينة الرئيس عبر حسابها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل عام والشعب المصري وكل أسرة مصرية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الذي يهل علينا بعطاءاته وإشراقاته ونفحاته الربانية، ليجدد النفوس ويعززها بالسكينة والهدوء والمحبة، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.. كل عام وأنتم بخير".