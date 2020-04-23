تطهير الترع والمصارف بمراكز وقرى أسيوط (صور)

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تطهير الترع والمصارف وإزالة المخلفات الناتجة عنها بكافة مراكز وقرى المحافظة للوقاية من الأمراض والتأكيد على وصول المياه إلى نهايات الترع والمجاري المائية وحفاظًا على الرقعة الزراعية وإجراء عمليات التطهير ورفع المخلفات والقمامة منها.ووجه المحافظ مسئولي مديريتي الري والزراعة بالمحافظة بالتنسيق مع رؤوساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية والقروية لمراجعة وتنفيذ عمليات تطهير ونزع الحشائش من كافة الترع والمصارف بجميع أنحاء المحافظة من حشائش (ورد النيل وجرفية وغاطس) وذلك باستخدام حفارات وصنادل ولوادر وسيارات ومعدات مديرية الري والوحدات المحلية والقروية التابعة لهذه المناطق لنقل القمامة والمخلفات إلى المقالب المخصصة لها لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع والمصارف حتى تسفيد منها كافة الأراض الزراعية حتى الموجودة بالمناطق البعيدة موضحًا أن تلك الحملات بدأت بتطهير الترع والمصارف بمركز ساحل سليم بقيادة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على المياه (الترع والمصارف والنيل) بكافة الطرق الممكنة وذلك بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة.وأضاف المحافظ أنه تم تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لحملات حي شرق وغرب مدينة أسيوط ومركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام لحملات مراكز الجنوب والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد حملات مراكز الشمال مشيرًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية من المؤسسات والهيئات والجمعيات الأهلية في رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظًا على المياه التي يستفيد منها الجميع.