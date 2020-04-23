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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة المفكر والسياسي السوداني منصور خالد

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:01 م
الدكتور منصور خالد
الدكتور منصور خالد
أ.ش.أ
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غيب الموت الدبلوماسي والمفكر والسياسي السوداني الدكتور منصور خالد، عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ولد الدكتور منصور خالد في مدينة أم درمان، بولاية الخرطوم في يناير من العام 1931، وتلقى تعليمه حتى المرحلة الجامعية بالسودان، وحصل على الماجستير في القانون من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتوراه من جامعة باريس.

وعمل خبيرًا في الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو، ويعتبر من رموز الفكر والسياسة والدبلوماسية بالسودان، وعمل أستاذًا للقانون الدولي بجامعة كلورادو بالولايات المتحدة، كما تقلد عدة مناصب في وزارتي الخارجية والتربية في السودان، وشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية في السبعينيات، وألف عددًا من الكتب حول السياسة السودانية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو مهندس عدة اتفاقيات للسلام في السودان.

ونعاه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وقال مجلس السيادة السوداني إن الفقيد أحد القيادات السياسية والدبلوماسية التي أفنت حياتها لتعزيز قيم الديمقراطية وترسيخ دعائم دولة القانون، وترقية وتطوير علاقات السودان الخارجية في محيطيها الإقليمي والدولي، فضلًا عن جهوده في معالجة مختلف القضايا الوطنية.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني أن منصور خالد ظل طوال حياته مشغولا بالبذل والعطاء العملي والنظري، فشغل مواقع سياسية ودبلوماسية بالسودان والمنظمات الدولية، كما قدم إنتاجًا فكريًا وسياسيًا سيظل من أرقى وأعظم ما كتب في التاريخ السياسي السوداني.

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