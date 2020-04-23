السيسى ونظيره الرومانى يتفقان على تبادل الخبرات الصحية

أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيًا مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، لبحث جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، والاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الصديقين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.كما شهد الاتصال كذلك مناقشة دعم أطر التعاون بين مصر ورومانيا في شتى المجالات، خاصةً فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري، فضلًا عن التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.