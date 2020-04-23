كنيسة الروم تحتفل بعيد القديس جورجيوس

تحتفل بطريركية الروم الأرثوذكس، اليوم بعيد القديس جيورجيوس.ويترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، غدا الجمعة؛ القداس الإلهي بمناسبة عيد القديس جيورجيوس اللابس الظفر في دير مار جرجس بمصر القديمة.وقال الانبا نيقولا، مطران طنطا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان القديس جيورجيوس من أبرز قدّيسي كنيسة المسيح وأكثرهم شيوعًا في إكرام العامة من المؤمنين، ويبدو أن مركز إكرامه، منذ القديم، كان اللد، فهناك عدد من الرحّالة المبكرين، من الذين حجّوا إلى الأرض المقدّسة، بين القرنين السادس والثامن للميلاد، يذكر اللد باعتبارها مقام القدّيس وموضع استراحة رفاته؛ وإلى اللد كانت للقدّيس جاورجيوس مكانة مرموقة في حوران حيث أكثر الكنائس يحمل اسمه إلى اليوم.واستكمل: "أبرز الموجود وأقدمه، هناك كنيسة القدّيس جاورجيوس في إذرع العائدة إلى العام 512 م والتي لا تزال قائمة. ويفيد تقليدًا كان متداولًا، أقلّه في القرن العاشر، بأن القدّيس جاورجيوس استشهد في حوران".وتابع: "ومن الروايات التي تُنوقلت عن القدّيس جاورجيوس واشتهرت واعتمدت موضوعًا لأعداد من إيقوناته رواية قتله التنين. وموضوع التنين في المسيحية وغير المسيحية قديم وليس هو يقصر، بين القدّيسين، على القدّيس جاورجيوس".وأضاف الأنبا نيقولا: "وثمة دراسات تبيّن أن رفات القدّيس جاورجيوس تتوزّع، في الوقت الحاضر، على أديرة وكنائس في أماكن شتّى في الشرق والغرب، قيل أن هامة القدّيس، أو الأكثر جزءا منها، جعله البابا زخريا الرومي، في القرن الثامن الميلادي، في كنيسة القدّيس جاورجيوس فيلابرو، في رومية؛ أما الأماكن الأخرى التي قيل إن فيها أجزاء مختلفة من رفاته فهي اليونان وفلسطين وقبرص وكريت ومصر والعراق وكوريا وسواها".