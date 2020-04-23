رئيسة وزراء فنلندا تخضع للحجر المنزلي كإجراء احترازي

ذكرت الحكومة الفنلندية أن رئيسة الوزراء سانا مارين سوف تعمل عن بعد بدءًا من اليوم الخميس، بعدما تبين أن أحد موظفي مقرها الرسمي كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقال مكتب رئيسة الوزراء إن الخطوة "إجراء احترازي".ولم تظهر على مارين أو الموظف أي أعراض ولكن مارين خضعت لفحص الفيروس، ويوجد الموظف بالحجر الصحي ولكن لم يكن على اتصال برئيسة الوزراء أو أسرة مارين أو أقرب مستشاري رئيسة الوزراء.وقالت الحكومة إن "احتمالية التعرض (للفيروس) منخفضة للغاية"، وأن مارين سوف تعمل كالمعتاد باستخدام نظام مؤتمرات الفيديو وغيرها من الحلول التقنية.