البورصة السعودية ترتفع ومؤشرها يكسب 63 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 1 بالمئة عند 6605 نقاط (+ 63 نقطة). جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1ر4 مليار ريال.وشهدت الجلسة ارتفاعًا لأغلب الأسهم المتداولة بنسب متفاوتة تقدمها سهم "أرامكو السعودية" بنحو 1% عند 30 ريالًا (علمًا بأن سعر شراء السهم كان بسعر 32 ريالًا).وتصدر سهم "أمانة للتأمين" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 11 ريالًا، وسط تداولات نشطة على السهم تجاوزت الـ4 ملايين سهم. في المقابل، تراجع سهم "ساسكو" بنحو 3% عند 20 و24 ريالًا.