الصحة القطرية: 7004 يخضعون لفحص كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الخميس، عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، آخر مستجدات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في البلاد.حيث كشفت الوزارة أحدث الأرقام المسجلة للإصابات وحالات الوفاة والمتعافين، وعدد الفحوصات التي تم القيام به.وأكدت وزارة الصحة العامة القطرية، في بيانها اليوم عبر تويتر، إجراء 3445 فحصا جديدا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد الفحوصات الإجمالية إلى 73457 فحصا، تبين من خلالها إصابة 623 حالة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الحالات الإجمالي في قطر إلى 7764 حالة، ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى الذين يخضعون للعلاج الآن 7004 حالات.فيما سجلت وزارة الصحة العامة القطرية تعافي 61 حالة جديدة، ليصل بذلك عدد المتعافين الإجمالي إلى 750 حالة، ولم تسجل قطر أي وفيات جديدة، ليتوقف العدد الإجمالي للوفيات عند 10 ضحايا.