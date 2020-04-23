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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية إلى الاستجابة لوقف إطلاق النار

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:52 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ.ش.أ
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دعت ستيفانى وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة إلى أن تستجيب أطراف النزاع فى ليبيا إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وأن توقف إطلاق النار مع بدء شهر رمضان.

وأشارت وليامز في مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم الخميس مع الصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف، إلى أن المدنيين الليبين يعيشون ظروفا صعبة للغاية مابين القتال المستمر والذى يؤدى إلى نزوح السكان وبين فيروس كورونا الذى يهدد الجميع.

وأضاف أن الاقتصاد الليبي خسر في الفترة الأخيرة ما يقرب من 4 مليارات دولار بسبب الانخفاض في أسعار النفط في ذات الوقت الذي تواجه البلاد تفشي كورونا في وجود نظام صحي مدمر واقتصاد في وضع صعب ومؤسسات مقسمة وفساد يستشرى.

وعبرت القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن القلق البالغ من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارسها القوات (قوات حكومة الوفاق) التى استولت على ست مدن فى الساحل الغربي لليبيا واكدت ان هؤلاء يقومون بعمليات انتقامية وكذلك عمليات نهب للممتلكات وحرق لها.

وأضافت أن البعثة الأممية لديها قلق بالغ كذلك من استمرار القصف العنيف والقتال على المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس.

وأكدت ستيفانى وليامز أن الوضع مقلق فيما يتعلق بمدينة ترهونة وأن الأمم المتحدة تراقب هذا الوضع عن كثب في ظل نزوح الكثيرين، وأدانت وليامز ما وصفته بالعقاب الجماعى بقطع الكهرباء وغير ذلك مما يهدد السكان فى ترهونة.

وأوضحت أن اتصالات الأمم المتحدة مستمرة مع الوفود التى شاركت فى المباحثات السياسية الليبية التى تعرف باسم 5 + 5 فى جنيف من قبل وبهدف التوصل الى وقف لاطلاق النار استجابة لدعوة الامين العام للامم المتحدة وكذلك بهدف ان يعود المسار السياسي إلى النعقاد فى جنيف بمجرد أن تزول قيود الحركة المفروضة حول العالم بسبب انتشار وباء كورونا.

ودعت ستيفانى وليامز كافة الأطراف بما فى ذلك الدول التى تنتهك قرار الأمم المتحدة بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا إلى احترام القرار.

المسؤولة الأممية أعربت عن القلق إزاء إطلاق سراح مسجونين كانت قد صدرت ضدهم أحكام في جرائم خطيرة للغاية فى المدن التى استولت عليها قوات حكومة الوفاق فى الساحل الغربي لليبيا مؤخرا.

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