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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استرداد 70 فدانا بالظهير الصحراوي الشرقي لمركز أبوقرقاص بالمنيا

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:51 م
بناء مخالف
بناء مخالف
المنيا على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن ما تم إزالته من تعديات بناء مخالف على الأراضي الزراعية واسترداد لأراضي أملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 25 – 3 – 2020 وحتى 22- 4 – 2020، بلغ 1145 حالة إزالات للمباني على مساحة 123174 متر مربع، و789 حالة إزالات على الأرضي الزراعية على مساحة 2535 فدانا و5 قراريط و3 أسهم.

قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت أمس الأربعاء في إزالة 133 حالة منها 42 حاله بناء مخالف دون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008، وعلى مساحة 2767 متر مربع، 73 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 9278 متر مربع، 17 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة وعلي مساحة 463 متر مربع، حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك دولة، حيث تم استرداد 70 فدان بالظهير الصحراوي الشرقي لقرية بني حسن التابعة لمركز أبوقر قاص.

وأشاد المحافظ، بالدور التي تقوم به الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه في استغلال الفترة التي تمر بها البلاد في التعدي على الأراضي التي تخضع لملكية الدولة.

وأكد المحافظ، على استمرار تنفيذ حملات الإزالة واسترداد أراضي أملاك الدولة وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
استرداد 70 فدانا بالظهير الصحراوي الشرقي لمركز أبوقرقاص بالمنيا
استرداد 70 فدانا بالظهير الصحراوي الشرقي لمركز أبوقرقاص بالمنيا

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