ارتفاع وفيات كورونا بالمغرب لـ151

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس، عن تسجيل 91 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بين السادسة من مساء أمس وحتى صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3537 حالة في المغرب.وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها قد بلغ 17295 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.كما تم تسجيل حالتَي وفاة أوصلا العدد الإجمالي للوفيات إلى 151 حالة حتى الآن؛ بينما جرى تسجيل 13 حالة شفاء جديدة ليرتقِي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 430 حالة.