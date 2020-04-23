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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 7313 طن قمح في المنيا

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:50 م
قمح
قمح
المنيا – على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى يوم الأربعاء، 7313 طن و279 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة، منها 4524 طن للقابضة للصوامع، 2789 لقطاع المطاحن.

وشدد المحافظ، على الجهات المسوقة سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين إن هناك لجنة مشكلة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون، والصوامع، وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكل الملاحظات ليتم تلافيها أولا بأول مع ضرورة التنسيق بينهم وتحديد جميع الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.
توريد 7313 طن قمح في المنيا
توريد 7313 طن قمح في المنيا

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