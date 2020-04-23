الجيزة تحظر إقامة الزينة الكهربائية والفروشات

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، قرارًا بحظر إقامة أي فروشات من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام إضافه إلى حظر إقامة أي سرادقات أو فروشات على الأراضي الفضاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة لذلك حفاظًا على حياة المواطنين وتجنبًا لإحداث أي تكدسات مرورية، مؤكدًا حق المواطن في الرصيف.كما أصدر راشد قرارًا بحظر إقامة الزينة الكهربائية بدون الحصول على التراخيص، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالسيطرة الحازمة على المحال بأنواعها لعدم شغل الأرصفة بأي شكل ومتابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا.وصرح المحافظ بأن القرارت تأتي في إطار تطبيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة وعدم السماح بإشغال الطريق خلال شهر رمضان المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة يتم ضبطها، مشددًا على مواجهة أي مخالفة بحزم.وطالب راشد بتشكيل لجان من الإدارات الهندسية ومديريات الصحة والتموين وشرطة المرافق ومباحث التموين والطب البيطري والحماية المدنية للمرور على كافة الإشغالات والتأكد من قانونية الإشغال وسلامة المعروضات.وأكد محافظ الجيزة إنهاء الاستعدادات لشهر رمضان المعظم من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية وتكثيف المرور على محال اللحوم ومنافذ توزيعها وذلك بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة، وكذلك تكثيف المرور على المخابز بكافة أنواعها بصفة دورية ومستمرة لتحقيق الإنضباط في عملية إنتاج الخبز وتوفيره لكافة المستهلكين بكل سهولة ويسر.