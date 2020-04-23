ضبط مخزن غير مرخص لبيع الأدوية بالحسينية

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، عن قيام المديرية بشن حملات تفتيشية مفاجئة بالتنسيق بين إدارة التفتيش الصيدلي، ومباحث التموين، تمت خلالها مداهمة مخزن للأدوية بمدينة الحسينية يعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى تفتيش عدد من الصيدليات العامة بمدينتي الحسينية وفاقوس، وذلك لضبط سوق الدواء والتعامل بحسم مع المخالفات.وقالت الدكتورة فاطمة حبيب مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، بواقع عدد ١١.٧٦٩ "قرص وعبوة وزجاجة"، وتنوعت المضبوطات ما بين: أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة (ترامادول مهرب)، أدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، مستلزمات طبية مجهولة المصدر، أدوية بدون فواتير فى مكان غير مرخص، أدوية خاصة بوزارة الصحة محظور بيعها، أدوية منتهية الصلاحية، أدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة ما يعرضها للتلف، مستلزمات صدر منشور بمنع تداولها.وأشارت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين ومنها المحضر رقم ٢٢٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح أ.د.ط.الحسينية، بالإضافة لمصادرة كل المضبوطات بالمخزن غير المرخص وتحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص لمالكه وكذلك مذكرة غلق إدارى.تواصل إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية حملاتها التفتيشية المفاجئة لضبط سوق الدواء والمخالفين، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تمر بها البلاد.