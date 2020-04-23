خطة «التنمية المحلية» للتعامل مع المحافظين خلال شهر رمضان

شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للإجراءات التى يتخذها مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي سيتم تطبيقها فى شهر رمضان المعظم والالتزام بمنع إقامة موائد الرحمن للصائمين، سواء التابعة للمساجد أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظات في هذا الشأن.وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات أتمت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطط شاملة تتضمن إجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم ورفع كفاءة الخدمات ودعم منظومة النظافة.وأشار شعراوى إلى أنه تم رفع درجات الاستعدادات القصوى في القطاعات الحيوية في المحافظات والعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، لافتا إلى أنه تم إلغاء الإجازات للقيادات المحلية طوال الشهر الكريم، موضحًا أن خطط الاستعداد تتضمن برامج زمنية للمتابعة الميدانية على كل المستويات التنفيذية وما ينتج عنها من إجراءات عاجلة وحل لأي مشكلات قد تتعرض لها المراكز والمدن والقرى.وشدد شعراوى على ضرورة التزام المحافظات بتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية بالتنسيق مع مديريتى الصحة والتموين بالمحافظات، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع الاحتكار والجشع بين بعض التجار، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة إضافة إلى منافذ الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة الإجراءات الصحية والاحترازية لمنع الزحام والتجمعات.وأكد شعراوى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظات تتابع مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة مدى توافر الأرصدة الخاصة بالسلع الغذائية والاستراتيجية وانتظام العمل في المخابز وتعديل مواعيدها بما يتناسب مع الشهر الكريم ومتابعة توافر أسطوانات البوتاجاز، كما تتابع الأسعار والتأكد من الالتزام التام بالقواعد المنظمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأضاف الوزير أن الوزارة تتلقى أى شكاوى بشأن عدم توافر أي سلع أو خدمات أو أى مشكلات على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك () وسيتم التعامل فورًا لمواجهة أي طارئ.