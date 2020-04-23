النقد الدولي يمنح باكستان قرض طوارئ لمواجهة كورونا

استلمت باكستان، اليوم الخميس، قرضًا طارئًا بقيمة 39ر1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ما دفع احتياطي إسلام آباد من العملات الأجنبية إلى أعلى مستوى في شهر واحد لتتجاوز الـ12 مليار دولار.وأفاد البنك المركزي الباكستاني- في تغريدة نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية- بأن البنك استلم 39ر1 مليار دولار في إطار آلية التمويل السريع من صندوق النقد الدولي".وقد ساعد هذا القرض الطارئ الذي كان متوقعًا بالفعل عملة باكستان الروبية على استعادة المزيد من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.ووفقًا لبيان صدر مؤخرًا عن صندوق النقد الدولي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض الطوارئ منخفض التكلفة الأسبوع الماضي لمساعدة باكستان على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة (المدفوعات الدولية) في مواجهة جائحة "كوفيد-19".