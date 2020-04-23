رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

518 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى الإمارات

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:47 م
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 518 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المتسجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 8756 حالة.

وذكرت الصحة الإماراتية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- أنها أجرت أكثر من 29.000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبى، في إطار خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، والمخالطين لهم وعزلهم.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، خاصةً أنهم كانوا يعانون أمراضًا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 56 حالة، كما أعلنت شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء إلى 1637 حالة.

موضوعات متعلقة

الصحة: معدل الإصابة بكورونا في مصر 36 لكل مليون حالة

الإبراشى: الحكومة تدرس بدء ساعات الحظر من العاشرة مساء

أمريكا تسجل أكثر من 1700 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

الصحة: 12 وفاة و169 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

الصحة: معدل الإصابة بكورونا في مصر 36 لكل مليون حالة

«الوزراء» يعلن عن مواعيد صرف المرحلة الثانية من منحة الـ500 جنيه

«الأرصاد» تحذر من منخفض جوي غدًا

«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس أول أيام رمضان

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

حملة مكبرة على المحال التجارية بمطوبس بكفر الشيخ (صور)

الصحة

اليابان يروج لعقار علاج كورونا رغم تحذير الخبراء الأطباء

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

ارتفاع انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون يضر بقدرة الإنسان على التفكير

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

منوعات

مدن يابانية تقدم الأقنعة كمكافأة للمتبرعين بالضرائب

أجمل صور رمضان 2020 - 1441

تحميل إمساكية رمضان 2020.. موعد الإمساك والإفطار في مصر (صور)

كورونا يلغي مهرجان الجاز في فرنسا

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يتساوى التِبرُ مع التُراب؟
خالد عكاشة
ماذا يجرى للضباط الأتراك فى ليبيا؟
سيد عبدالقادر
فى انتظار الشبح المصرى
حسين عثمان
كل الطرق تؤدى إلى التعايش مع «كورونا»
المزيد

الثقافة

«الثقافة بين إيديك».. 14 شخصية مصرية في معرض الكتاب على يوتيوب

«السرديات الأردني» يستضيف الفائز بالبوكر العربية عبد الوهاب عيساوي

وزير الثقافة الأردني يطالب بتوضيح لدور الثقافة والفنون أوقات الأزمات

منظمة طلائع البعث تعلن أسماء الفائزين بمسابقتها الأدبية