فوانيس رمضان تزين مستشفى العجمي للحجر الصحي

ساعات تفضلنا عن شهر رمضان المبارك، ومن داخل مستشفى العجمي للحجر الصحي، حرص الطاقم الطبي برئاسة الدكتورة ميرفت السيد، أن تخيم أجواء رمضان المتشفى ويشعر المصابون بالفيروس كأنهم فى منازلهم وهم يستعدون للشهر الكريم.فوانيس ملونة تملأ أرجاء المتشفى، وشارك الطاقم الطبي مع الأطفال، في خلق أجواء روحانية، غموت المكان البهجة والسرور.فى سياق آخر، شهد مستشفى العجمي للحجر الصحي ارتفاعا فى حالات التعافي التى بلغت٧٥ حالة، بعد ما أظهرت نتائج التحاليل تحولها من الإيجابية إلى السلبية عقب المكوث في المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحويل ١٤٢ حالة لفترة النقاهة بمركز شباب ابو قير بعد تلقى الرعاية الصحية اللازمة.ودشنت إدارة المستشفى حملة "أنا في العزل علشانك، خليك في بيتك علشاني"، لتوجيه رسالة إيجابية لكافة المواطنين بالمكوث في المنازل وأخذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية للخروج من أزمة كورونا الصحية.