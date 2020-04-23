البورصة توقف التعامل مؤقتًا على أسهم 24 شركة

أوقفت إدارة البورصة التعامل مؤقتًا على أسهم 24 شركة لمدة 10 دقائق بعد تجاوزها نسب الصعود والهبوط المحددة والبالغة 5%.وأوقفت البورصة التعامل على أسهم شركات: القناة للتوكيلات الملاحية والشمس للإسكان والتعمير والخليجية الكندية ويُونيفرسال لصناعة الورق وبلتون المالية القابضة ومينا للاستثمار السياحي والمصريين للاستثمار والتنمية وجولدن كوست للاستثمار السياحي والعربية لحليج الأقطان والتعمير والاستشارات الهندسية ومصر لصناعة الكيماويات والنصر لصناعة المنسوجات "كابو" ومصر الوطنية للصلب- عتاقة ونيوداب، وبايونيرز القابضة وليفت سلاب والشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ورامكو لإنشاء القرى السياحية والنّيل للأدوية والعربيّة للمحابس وسي آي كابيتال وأودن للاستثمارات المالية ومجموعة جي إم سي.