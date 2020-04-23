«الزراعة» تطرح ياميش رمضان بتخفيضات 30%

قال أحمد الهادي مدير التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن منافذ قطاع الإنتاج ستطرح بعض المنتجات بتخفيضات 30% عن مثيلتها بالأسواق، حيث سيتم طرح اللحوم الطازجة البلدية يوميًا من الضأن بسعر 105 جنيهات للكيلو، والرنجة بـ33 جنيهًا للكيلو، والبلح النصف جاف بـ20 جنيهًا.وأضاف في تصريحات للدستور، أنه سيتم طرح عرض 5 كيلو زبدة جاموسي على بقري بـ100 جنيه، وشنطة رمضان بـ119 جنيهًا، وبلح جاف بسعر من 10 إلى 35 جنيهًا، والفول السوداني بـ44 جنيهًا للكيلو.وتابع أن سعر الكاجو سيكون 180 جنيهًا، والفستق بـ260 جنيهًا، وعين الجمل المقشر بـ220 جنيهًا، وقمر الدين اللفة بـ10 جنيهات المصري، مقابل 28 جنيهًا للفة السوري، والزبيب 50 جنيهًا للكيلو وجوز الهند بـ66 جنيهًا، وطبق البيض بـ35 جنيهًا للطبق.