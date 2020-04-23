7 جرحى خلال تظاهرة للمطالبة بالطعام في فنزويلا

أعلن نائب في المعارضة الفنزويلية أن سبعة أشخاص جرحوا، الخميس، خلال تظاهرة للمطالبة بالطعام وتحولت إلى عمليات "نهب" للمحال التجارية في مدينة بشرق فنزويلا، التي تعاني من أزمة خطيرة وسط انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وأكد النائب عن ولاية سوكري، روبرت ألكالا، لوكالة «فرانس برس»، أن المحلات التجارية "لم تفتح كالعادة في الساعات الاولى من الصباح"، مما أثار غضب السكان الذين كانوا يصطفون لشراء مواد غذائية في مدينة كومانا، الواقعة في الولاية.وأوضح النائب عن سوكري، أن 300 شخص تظاهروا بعد أن "يئسوا" من الانتظار، مضيفا: "بما أن المحلات لم تفتح بعد، فقد اندلعت أعمال شغب" و"نهبت ستة متاجر"، مشيرا إلى أن "ثلاثة رجال وامرأتين ومراهقين أصيبوا" في الاضطرابات، بينهم اثنان أصيبا "على ما يبدو" بنيران الحرس الوطني البوليفاري، وهي قوة أمن مسلحة تم استدعاؤها لاحتواء عمليات النهب.وأكدت منظمة "بروفيا" للدفاع عن حقوق الإنسان أن المتظاهرين كانوا يحتجون "على ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص البنزين"، الذي تشهده فنزويلا منذ شهر ونصف الشهر.ومنذ 17 مارس أمر رئيس الدولة، نيكولاس مادورو، بعزل إلزامي لحوالى 31 مليون فنزويلي، كجزء من حزمة تدابير لاحتواء فيروس كورونا المستجد في البلاد، التي سجلت 298 إصابة بالوباء منها 10 حالات وفاة.ويأتي العزل فيما تمر البلاد، التي تملك أكبر احتياط للنفط في العالم، بأسوأ أزمة في تاريخها الحديث، حيث بلغ معدل التضخم أكثر من 9 آلاف% العام الماضي، كما تعاني من نقص متزايد في الأدوية والغاز.