أوكرانيا: عقد اجتماع صيغة نورماندي عبر الفيديو 30 أبريل

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، يكاتيرينا زيلينكو، اليوم الخميس، إن اجتماع "صيغة نورماندD" لوزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا من المقرر أن يعقد عبر الفيديو في 30 أبريل الجاري.وأضافت زيلينكو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن كييف تعول على نهج روسيا البناء في إيجاد حل لإرساء السلام في منطقة دونباس، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأوكرانى، دميترو كوليبا، جدد تأكيده على الحاجة إلى إجراء مفاوضات بين وزراء الخارجية وضرورة إعطاء دفعة قوية لعملية نورماندي، معربًا عن أمله في وقف العدوان وإحلال السلام في دونباس.وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيتم عقد مؤتمر عبر الفيديو الأسبوع المقبل يضم وزراء خارجية الدول المشاركة فى صيغة نورماندي.