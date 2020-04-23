«لمواجهة كورونا».. مؤتمر تدريب أسنان الدقهلية أون لاين

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوى لمركز تدريب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية فى نسخته السابعه تحت عنوان ""Stay safe... MDTC at home """جاء ذلك تحت رعاية الدكتور سعد عبداللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتوره أمانى اسماعيل مدير مركز تدريب الاسنان وحاضر فى الأيام الأولى من المؤتمر الدكتور أحمد عبدالواحد أستاذ الاستعاضة الصناعية كلية طب الأسنان جامعة المستقبل والدكتور حمدي حسني أستاذ مساعد العلاج التحفظي كلية طب الأسنان جامعة المنصورة والدكتوره نعمة عبد الحكم مدرس الفارماكولوجي كلية طب جامعة المنصورة.ومن جهتها أعلنت الدكتور أمانى اسماعيل مدير مركز تدريب الأسنان أن جلسات المؤتمر تم بثها عبر سلسلة محاضرات أونلاين مشيرة إلى أنها تعد التجربة الأولى للبث الإلكترونيوأوضحت إسماعيل لأن المحاضرات الأون لاين تأتى مراعاة لسياسات مكافحة انتشار عدوي كورونا مؤكدة أن المؤتمر يأتي ضمن النشاط العلمي للمركز لرفع الكفاءة والتعرف على كل جديد في طب الأسنان.