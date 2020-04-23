عمرها 100 سنة.. إيطالية تغادر المستشفى بعد تعافيها من كورونا (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، مقطع فيديو، لمغادرة الإيطالية كونتشيتا لينزي (100 عام)، مستشفى لمصابي كورونا في مدينة ميسينا، بجزيرة صقلية، بعد أن تعافت من فيروس كورونا.ويظهر الفيديو استقبال الطاقم الطبي للمستشفى شفاء كونتشيتا بالتصفيق الحار.كذلك، شفيت امرأة تبلغ من العمر 103 أعوام من فيروس كورونا المستجد في إيران، على ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، في وقت يعتقد فيه العلماء أن المرض يشكل خطرًا على المسنين أكثر من بقية المصابين.