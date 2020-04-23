نائب: ذكرى تحرير سيناء تاريخية لاستعادة الأرض من العدو الصهيوني

قال يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ذكرى تحرير سيناء تاريخيّة لاستعادة كامل تراب أرض سيناء من العدو الصهيوني، مضيفًا أن الدولة المصرية تواجه كل التحديات في سيناء لحماية الأمن القومي المصري، وهي تعد أرض العبور في حرب الدولة المصرية على إسرائيل.أضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، لـ«الدستور»، أن سيناء تشهد في الوقت الحالي إعادة تعمير، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن الدولة المصرية تقوم في الوقت الحالي بالتصدي إلى التنظيمات الإرهابية في سيناء عن طريق الضربات الاستباقية، قائلًا: "الدولة المصرية تقوم بعمل مشاريع عملاقة فى سيناء؛ حتى تعد معبرا للتقدم والتنمية".