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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح 19 مجزرًا للمواطنين مجانًًا طوال شهر رمضان بكفر الشيخ

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:21 ص
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن جميع السلع الغذائية متوفرة بكثرة وبجودة عالية في جميع منافذ البيع المختلفة، وذلك في فروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والتجار التموينيين، وكذلك منافذ أهلًا رمضان، وبأسعار تنافسية وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلية، وكذا المجمعات الاستهلاكية.، ويأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار إقامة الحملات التموينية المُكبرة والمتابعة والمرور على المحلات العامة يوميًا علي أماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، أو المواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، لضمان توافر وجودة جميع السلع الغذائية، والتأكد من تفعيل الإجراءات الصحية بارتداء الكمامات والقفازات، والتأكد من الشهادات الصحية للعاملين في المنشآت التجارية، بالإضافة إلى استمرار عملية التطهير والتعقيم الوقائي.

في السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إعلان الطوارئ على مستوي المحافظة طوال شهر رمضان، وشن حملات مكبرة على الأسواق وخاصة محال اللحوم والأسماك، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف عبداللاه، خلال تصريحات خاصة لـ " الدستور"، أنه قد تم ضبط ما يقرب من 36 طن لحوم فاسدة خلال شهر واحد فقط، في إطار الحملة المكثفة للاستعداد لشهر رمضان، لافتا إلى أن جميع المجازر على مستوى المحافظة والبالغ عددها 19 مجزرا، سيتم فتحها مجانا للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وعلى رأس هذه الإجراءات توزيع الكمامات على كل من يدخل المجزر.

وأكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أن معارض " أهلا رمضان " المكبرة التي كانت تقام كل عام، لن تتم إقامتها هذا العام لمنع تجمعات المواطنين، وسيقوم التجار الذين كانوا يحضرون هذه المعارض ببيع السلع بنفس سعر المعرض في مكانه بعد الاتفاق معنا وسيقوم بتعليق لافتة " أهلا رمضان" على محله.

وأضاف وكيل وزارة التموين، خلال تصريحات خاصة لـ " الدستور"، أن هناك 29 تاجرا بالفعل قد اشتركوا في "أهلا رمضان" لهذا العام، وأيضا توفير المحافظة بالتعاون مع التموين والغرفة التجارية 3 منافذ غذائية متحركة، فضلا عن وجود منافذ الجمعيات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة.

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