رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تنفي تعرضها لضغوط لتخفيض إنتاجها قبل سريان اتفاق «أوبك»

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:20 ص
أوبك
أوبك
أ.ش.أ
طباعة
نفى وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي بالوكالة الدكتور خالد الفاضل، ما تردد في أحد التقارير الصحفية الأجنبية مؤخرا، حول تعرض الكويت لضغوط، للاسراع بتخفيض انتاجها النفطي قبل البدء في تطبيق اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في أول مايو المقبل.

وأكد الفاضل – في تصريح صحفي اليوم الخميس - أن هذا القرار يعد سياديا، وأن الكويت تؤيد العمل الجماعي، من خلال التوافق بين الدول داخل (أوبك) ومن خلال اتفاق (اوبك +)، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن الاتفاق يسري مفعوله في الأول من مايو المقبل، ولم يبق سوى بضعة أيام على البدء فى تنفيذه إلا أن الكويت قامت من باب الاستشعار بالمسؤولية، بالاستجابة لأوضاع الأسواق، وخفضت جزءا من إمداداتها للأسواق العالمية، حتى قبل البدء بتنفيذ بالاتفاق.

وشدد على ادراك الكويت لصعوبة الأوضاع حاليا في أسواق النفط، مشيرا الى أن الكويت كانت من أكثر الدول التزاما بحصتها في تخفيض الإنتاج خلال السنوات الماضية، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها خلال الأشهر القادمة من قبل جميع الدول، والمحافظة على روح الفريق الواحد والعمل الجماعي في مواجهة التحديات القادمة بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الطلب العالمي على النفط.

وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ومنتجون مستقلون من خارجها، قد اتفقوا في 13 ابريل الجاري، على خفض معدلات الإنتاج من النفط، بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو القادم، ولفترة أولية تستمر شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.

كما اتفقوا أيضا على خفض مستويات الانتاج للفترة اللاحقة الممتدة لستة أشهر، من الأول من يوليو القادم وحتى 31 ديسمبر 2020، بواقع 7ر7 مليون برميل يوميا، على أن يتبع ذلك تعديل 8ر5 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا، بدءا من أول يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2022.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تحذر: مكافحة كورونا ستكون طويلة الأمد

النائب العام يأمر بحبس حنين حسام 4 أيام

«الوزراء»: إعلان مواعيد الحظر في رمضان غدا

«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس أول أيام رمضان

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«الوزراء» يعلن عن مواعيد صرف المرحلة الثانية من منحة الـ500 جنيه

الصحة العالمية تحذر: مكافحة كورونا ستكون طويلة الأمد

«الوزراء»: إعلان مواعيد الحظر في رمضان غدا

النائب العام يأمر بحبس حنين حسام 4 أيام

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

اليابان يروج لعقار علاج كورونا رغم تحذير الخبراء الأطباء

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

ارتفاع انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون يضر بقدرة الإنسان على التفكير

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

منوعات

كورونا يلغي مهرجان الجاز في فرنسا

منبه يصنع القهوة لصاحبه قبل أن يفتح عينيه

إطلاق أنثى كوالا للبرية بعد تماثلها للشفاء في مستشفى بأستراليا

مقاتل روسى يكافح التدخين فى زمن كورونا

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يتساوى التِبرُ مع التُراب؟
خالد عكاشة
ماذا يجرى للضباط الأتراك فى ليبيا؟
سيد عبدالقادر
فى انتظار الشبح المصرى
حسين عثمان
كل الطرق تؤدى إلى التعايش مع «كورونا»
المزيد

الثقافة

«السرديات الأردني» يستضيف الفائز بالبوكر العربية عبد الوهاب عيساوي

وزير الثقافة الأردني يطالب بتوضيح لدور الثقافة والفنون أوقات الأزمات

منظمة طلائع البعث تعلن أسماء الفائزين بمسابقتها الأدبية

«علم الفلك المسلي».. كتاب جديد للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم