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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا: مقتل 4 شرطيين في حادث تصادم بملبورن

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:20 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
أ.ش.أ
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قال مسئولون في أستراليا، اليوم الخميس، إن شاحنة قتلت أربعة أفراد من الشرطة في حادث تصادم بعد أن احتجزوا سائق سيارة أخرى كان يقود تحت تأثير المخدرات بمدينة ملبورن بولاية فيكتوريا، جنوب شرقي البلاد.

وأوضح قائد شرطة مقاطعة فيكتوريا الأسترالية جراهام اشتون، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، أن السائق الذي يبلغ من العمر 41 عامًا التقط صورًا مروعة للحادث الذي اتبع استيقافه.

وأضاف اشتون أن السائق هرب على قدميه بعد وقوع الحادث ونشر الصور على شبكة الانترنت.

ووصف المسئول الأسترالي الواقعة بأنها "مأساة" تسببت في أكبر خسارة في الأرواح لدى الشرطة في حادث منفرد بولاية فيكتوريا، مشيرًا إلى أن سائق الشاحنة محتجز لدى الشرطة الآن.

ولم يتضح حتى الآن المزيد من التفاصيل حول طبيعة الحادث.

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